السعودية اليوم / زوبعة وعاصفة قوية تضرب عاصمة ولاية ميزوري الامريكية



واشنطن 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

تعرضت عاصمة ولاية ميزوري في وقت متأخر من ليل أمس إلى زوبعة "كبيرة ومدمرة" خلفت أضرارًا جسيمة في عدة مناطق بالمدينة وأدت إلى إصابة أو محاصرة مواطنين تحت الأنقاض.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الامريكية اليوم رصد الإعصار العنيف فوق مدينة جيفرسون سيتي في الساعة 11:43 ليل الاربعاء ، مشيرة إلى إنه كان يتقدم بسرعة 40 ميلا في الساعة.

واوضحت ان العاصفة أسفرت عن خسائر جسيمة على طول شوارع المدينة حيث لم تسجل وفيات حتى صباح اليوم، مع ورود تقارير تتحدث عن وقوع إصابات وتقارير تشير إلى وجود مواطنين محاصرين تحت أنقاض منازلهم.

وقال مركز الارصاد الجوية الوطني ان ولايات تقع وسط الولايات المتحدة خصوصا ميزوري وأوكلاهوما وكانزاس تشهد منذ أيام عواصف وأمطارًا وفيضايات ورياحًا عاتية وصواعق.

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19:24ت م

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