السعودية اليوم / انفجار ناقلة حمل مفخخة غرب العراق



بغداد 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

انفجرت اليوم ناقلة حمل مفخخة مركونة في منطقة الكرابلة بقضاء القائم غرب الرمادي مركز محافظة الانبار غربي العراق.

اعلنت ذلك خلية الاعلام الامني العراقي في بيان صحفي, من دون الاشارة الى حجم الخسائر والاضرار الناجمة عن الانفجار, مكتفية بالقول بانها ستعلن التفاصيل لاحقًا.

من جانبه، افاد مصدر أمني محلي للصحفيين بان الحادث اسفر عن مصرع شخص واحد, واصابة ثلاثة اخرين بجروح "وفق حصيلة اولية".

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19:00ت م

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