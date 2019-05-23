

الجزائر 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

قبض الجيش الجزائري على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة تلمسان شمال غرب البلاد .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصر مشتركة من الجيش والأمن بمدن عين الدفلى وخنشلة وأم البواقي أوقفت في عمليات متفرقة تسعة مهربين وضبطت ثماني مطارق ضغط وسبعة مولدات كهربائية وأغراض أخرى معدة للتهريب .

وأشار البيان من جهة أخرى، إلى أن عناصر مشتركة من حرس السواحل والأمن بمدن وهران وعنابة والقالة وتيارت أوقفوا 57 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة .

// انتهى //

17:11ت م

0172





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القبض على إرهابي ومهربين ومهاجرين بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.