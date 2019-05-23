السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 18 مهاجراً غير شرعي بمحافظة نابل



تونس 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

أوقف الحرس التونسي 18 مهاجراً غير شرعي بمحافظة نابل شرق العاصمة تونس كانوا بصدد التوجه بحراً إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم ، أن وحدات من الحرس بمدن نابل ومنزل تميم والهوارية أوقفوا المهاجرين في عمليتين منفصلتين على مستوى شواطئ لبنة والعرقوب، مشيراً إلى أنه تم حجز زورقين مطاطين مجهزة بمحركات وتم التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم .

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17:07ت م

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