السعودية اليوم / بلدية بيشة تفتح مظاريف 6 مشاريع بقيمة 15 مليون ريال



أبها 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

عقدت لجنة فتح المظاريف للمشروعات البلدية في بلدية محافظة بيشة اليوم، اجتماعها بمقر البلدية، بحضور مساعد رئيس البلدية للشؤون الفنية المهندس محمد فلاح القحطاني، وأعضاء اللجنة ومندوبي الشركات والمؤسسات المتقدمة بالعطاءات، وفتحت مظاريف 6 مشاريع بلدية لبلدية المحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح مساعد رئيس بلدية بيشة للشؤون الفنية المهندس محمد فلاح القحطاني أن المشروعات تشمل سفلتة طرق وإنشاء حدائق وصيانة شوارع ومشاريع للإنارة وتامين مواد نظافة بتكلفة تبلغ 15 مليون ريال، مؤكداً حرص البلدية على سرعة ترسيه المشروعات التنموية التي تصب في تطوير العمل البلدي.

من جهةٍ أخرى بدأت بلدية بيشة في تأهيل وتطوير الحديقة الواقعة على شارع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمخطط 81، وذلك ضمن الجهود الذاتية لتطوير الحدائق والمتنزهات في المدينة بزيادة المسطحات الخضراء وتوفير وسائل الترفيه التي تلبي احتياجات الزوار ومرتادي الحديقة.

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17:05ت م

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