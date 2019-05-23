، "جامعة الحدود الشمالية" تعلن القبول في عدد من الدبلومات ،

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أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية، عن فتح باب القبول لعدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة، لعدد من التخصصات، اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخ 24 شوال لعام 1440هـ عبر الرابط التالي: "https://diploma.nbu.edu.sa".
وأشارت العمادة إلى أن التخصصات المتاحة: إدارة الموارد البشرية، ودبلوم المحاماة والإرشاد الأسري، والتحرير والسكرتاريا، وعلوم الحاسب الآلي التطبيقي، ودبلوم اللغة الإنجليزية، ودبلوم الأمن السيبراني، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم إدارة مكتبية، وتقنية البرمجة وقاعد البيانات؛ معلنة عن كافة الشروط والمتطلبات والضوابط عبر صفحة التسجيل الإلكتروني للدبلومات بموقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
"جامعة الحدود الشمالية" تعلن القبول في عدد من الدبلوماتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23
أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية، عن فتح باب القبول لعدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة، لعدد من التخصصات، اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخ 24 شوال لعام 1440هـ عبر الرابط التالي: "https://diploma.nbu.edu.sa".
وأشارت العمادة إلى أن التخصصات المتاحة: إدارة الموارد البشرية، ودبلوم المحاماة والإرشاد الأسري، والتحرير والسكرتاريا، وعلوم الحاسب الآلي التطبيقي، ودبلوم اللغة الإنجليزية، ودبلوم الأمن السيبراني، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم إدارة مكتبية، وتقنية البرمجة وقاعد البيانات؛ معلنة عن كافة الشروط والمتطلبات والضوابط عبر صفحة التسجيل الإلكتروني للدبلومات بموقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
06:22 PM
ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة .. من اليوم وحتى 24 شوال
أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية، عن فتح باب القبول لعدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس والثانوية العامة، لعدد من التخصصات، اعتبارًا من اليوم وحتى تاريخ 24 شوال لعام 1440هـ عبر الرابط التالي: "https://diploma.nbu.edu.sa".
وأشارت العمادة إلى أن التخصصات المتاحة: إدارة الموارد البشرية، ودبلوم المحاماة والإرشاد الأسري، والتحرير والسكرتاريا، وعلوم الحاسب الآلي التطبيقي، ودبلوم اللغة الإنجليزية، ودبلوم الأمن السيبراني، ودبلوم المحاسبة، ودبلوم إدارة مكتبية، وتقنية البرمجة وقاعد البيانات؛ معلنة عن كافة الشروط والمتطلبات والضوابط عبر صفحة التسجيل الإلكتروني للدبلومات بموقع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.
، "جامعة الحدود الشمالية" تعلن القبول في عدد من الدبلومات ،
المصدر : الخليج 365
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