، جمعية "إنسان" تصرف نفقات شهر يونيو للأسر المستفيدة بمناسبة العيد ،

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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مبلغ 11.200.500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة، لشهر يونيو 2019م من خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، واستفاد منها 37.335 ألف مستفيد ومستفيدة في 20 فرعًا على مستوى مدينة الرياض ومحافظاتها.
واشتملت مجالات الإنفاق: المبالغ المالية، والتموين الغذائي، والكساء، وقد تم تقديم صرف النفقات لشهر يونيو للمستفيدين بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك؛ كي يتمكّنوا من شراء ما يناسبهم من مستلزمات وملابس العيد، والاستعداد لفعاليات العيد الاجتماعية.
يذكر أن جمعية "إنسان" تودع المبالغ المخصصة في حسابات الأسر بشكل منتظم؛ لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين المتطلبات الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تسخير التقنية الحديثة لما فيه خدمة أسر الجمعية، وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع، وذلك لحفظ كرامة الأبناء، والتخفيف من عناء الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.
جمعية "إنسان" تصرف نفقات شهر يونيو للأسر المستفيدة بمناسبة العيدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-23
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مبلغ 11.200.500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة، لشهر يونيو 2019م من خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، واستفاد منها 37.335 ألف مستفيد ومستفيدة في 20 فرعًا على مستوى مدينة الرياض ومحافظاتها.
واشتملت مجالات الإنفاق: المبالغ المالية، والتموين الغذائي، والكساء، وقد تم تقديم صرف النفقات لشهر يونيو للمستفيدين بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك؛ كي يتمكّنوا من شراء ما يناسبهم من مستلزمات وملابس العيد، والاستعداد لفعاليات العيد الاجتماعية.
يذكر أن جمعية "إنسان" تودع المبالغ المخصصة في حسابات الأسر بشكل منتظم؛ لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين المتطلبات الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تسخير التقنية الحديثة لما فيه خدمة أسر الجمعية، وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع، وذلك لحفظ كرامة الأبناء، والتخفيف من عناء الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
06:09 PM
11.200.500 ريال.. استفاد منها 37.335 ألف مستفيد ومستفيدة في 20 فرعًا
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مبلغ 11.200.500 ريال في حسابات الأسر المستفيدة، لشهر يونيو 2019م من خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، واستفاد منها 37.335 ألف مستفيد ومستفيدة في 20 فرعًا على مستوى مدينة الرياض ومحافظاتها.
واشتملت مجالات الإنفاق: المبالغ المالية، والتموين الغذائي، والكساء، وقد تم تقديم صرف النفقات لشهر يونيو للمستفيدين بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك؛ كي يتمكّنوا من شراء ما يناسبهم من مستلزمات وملابس العيد، والاستعداد لفعاليات العيد الاجتماعية.
يذكر أن جمعية "إنسان" تودع المبالغ المخصصة في حسابات الأسر بشكل منتظم؛ لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين المتطلبات الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تسخير التقنية الحديثة لما فيه خدمة أسر الجمعية، وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع، وذلك لحفظ كرامة الأبناء، والتخفيف من عناء الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.
، جمعية "إنسان" تصرف نفقات شهر يونيو للأسر المستفيدة بمناسبة العيد ،
المصدر : الخليج 365
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