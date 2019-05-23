، "صحة جازان": تسمم مريضة أبوعريش سببه الأنيميا المنجلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفت صحة المتداول بوسائل التواصل من أن السبب نقل الدم

كشفت "صحة جازان" أن المريضة التي كانت تعاني من نزيف في الدماغ وغيبوبة إثر تسمم دموي، والتي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي حالتها، نافية أن تكون قد تعرضت لذلك في مستشفى أبوعريش العام نتيجة نقل دم.

وقالت "صحة جازان": لا صحة لنقل دم ملوث لمريضة بمستشفى أبوعريش العام، كما يُتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وما حدث ليس إلا أحد المضاعفات التي قد تصيب مرضى الأنيميا المنجلية، كما تم إيضاحه بالبيان الإعلامي.

وأضافت: المريضة تعاني من أنيميا منجلية مع أعراض تسمم بالدم، وقصور في وظائف الأعضاء الحيوية، وقد حضرت المريضة إلى مستشفى أبوعريش العام، وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وأنيميا منجلية وضيق في التنفس.

وأردفت: حالات تسمم الدم أو الإنتان الدموي والمعروف علمياً هو حالة مرضية تحدث عندما يصاب الإنسان بالعدوى septicemia في أي جزء من أجزاء جسمه كالرئة أو الأمعاء أو المسالك البولية، وتنتشر هذه العدوى لتصل إلى دم المريض المصاب، وبالرغم من أن الإنسان في الحالات الطبيعية يقاوم هذا النوع من العدوى، إلا أن هناك حالات معينة مثل ضعف المناعة كما هو الحال لمرضى السكري والأنيميا المنجلية، تتأثر فيها هذه المقاومة، ويصاب المريض بأعراض تسمم الدم.

وتابعت: يحدث ذلك رغم استخدام المضادات الحيوية واسعة النطاق، وحالات تسمم الدم من المضاعفات الحرجة التي قد تصيب المريض، وتؤدي إلى هبوط ضغط الدم فيما يعرف بالصدمة التسممية septic shock كذلك يمكن أن تؤدي إلى قصور في وظائف أعضاء الجسم الحيوية فيما يعرف علمياً باسم multiple organ failure.