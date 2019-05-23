انت الان تتابع تفاصيل خبر هجوم حوثي ثالث على مطار نجران.. والسعودية تعلق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 05:56 مساءً - أعلنت مليشيات الحوثي استهداف منظومة "الباتريوت" الدفاعية في مطار "نجران" جنوبي السعودية بطائرة مسيّرة، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال 72 ساعة، وهو ما يعد فشلاً ذريعاً للمملكة في حماية منشآتها الحيوية، في حين أكد التحالف السعودي الإماراتي اعتراض الطائرة.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة، اليوم الخميس، عن مصدر عسكري (لم تسمه)، أن سلاح الجو المسيّر نفذ عملية هجومية بطائرة قاصف من طراز "K2" على مطار نجران.

وقال المصدر: إن "العملية الهجومية استهدفت منظومة الباتريوت في مطار نجران، ونجح الاستهداف والعملية بعد رصد استخباري دقيق".

بدوره أكد التحالف السعودي الإماراتي اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي.

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وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في تصريح مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": إنه "ستكون هناك وسائل ردع حازمة في حالة واصلت مليشيات الحوثي هجماتها".

وخلال اليومين الماضيين، أقرَّ التحالف السعودي الإماراتي بقصف مليشيات الحوثي هدفاً حيوياً في مدينة نجران جنوبي السعودية بطائرة مسيَّرة تحمل متفجرات، في حين أكد الحوثيون استهداف مطار المدينة بطائرة قاصفة "k2".

بدورها أكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن مصدر في سلاح الجو الحوثي، أمس الأربعاء، أن طائرة من دون طيار استهدفت مخزناً للأسلحة بمطار نجران؛ وهو ما أدى إلى نشوب النيران فيه.

يشار إلى أن الحوثيين شنوا، الأسبوع الماضي، هجوماً بسبع طائرات مسيّرة على خط أنابيب نفط رئيسي في السعودية، ما أدى إلى إيقاف ضخ النفط فيه لساعات، أدى إلى خسارتها بعد الحادث قرابة 31 مليار دولار.

كما اعترفت الرياض بتعرُّض ناقلتين سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات، تشتبه وكالة استخبارية أمريكية بوقوف إيران خلف الهجوم.