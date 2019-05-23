انت الان تتابع تفاصيل خبر رايتس ووتش: البيت الأبيض يشجع السعودية على انتهاكاتها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 05:56 مساءً - طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الخميس، بمحاسبة السعودية على انتهاكاتها ضد الدعاة والناشطين، فضلاً عن مشاركتها في حرب اليمن، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الناشطة الحقوقية الأمريكية ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسون، في تصريحات: "السعودية تصر على استخدام التعذيب ضد الناشطات المعتقلات".

وأضافت أن البيت الأبيض وإدارة الرئيس دونالد ترامب، يشجعان النظام في السعودي على انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بعدم محاسبته.

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وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين الذين حاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وتعرّض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية؛ منها التعذيب، والحبس الانفرادي، ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين قُتل نحو 5 منهم داخل السجون.

وإلى جانب هذه الانتهاكات تواصل السعودية قيادة تحالف عسكري مع الإمارات في اليمن، ضد ميليشيا الحوثي، في حرب خلقت وراءها مئات آلاف القتلى والجرحى والمشردين.

وفي أكتوبر الماضي، تورطت السعودية بقتل الصحفي جمال خاشقجي، في قنصليتها داخل مدينة إسطنبول التركية، في أفظع جريمة اغتيال شهدها العصر الحديث.