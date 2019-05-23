السعودية | وزير الخدمة المدنية يشارك في إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي بالقاهرة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

شارك معالي وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الاستاذ سليمان عبدالله الحمدان اليوم، في الاحتفال بإطلاق جائزة التميز الحكومي العربي، والتي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر جامعة الدول العربية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته بحفل إطلاق الجائزة، أن إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي سيعزز روح التنافس الشريف في مجال الإدارة الحكومية التي تعد ميداناً بالغ الأهمية لتحقيق النهضة العربية الشاملة، لافتًا إلى أن الأداء الحكوميّ يقع في قلب أي جهدٍ جاد للنهوض بالمجتمعات العربية.

وقال إن هذه الجائزة التي أطلقت برعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية تهدف إلى تشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في أداء المؤسسات الحكومية بالدول العربية، وذلك لتعميم أكبر قدر من الاستفادة من هذه التجارب، ونشر ثقافة الجودة والأداء المتميز، وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بما تقدمه من خدمات.

من جانبه، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي محمد بن عبدالله القرقاوي، أن الجائزة هي محطة جديدة، ومحاولة وضع إضافة جديدة في مسيرة الجامعة العريقة، وذلك عبر الشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التطوير الإداري في العالم العربي، منوهًا بأن الهدف من هذه المبادرة والجائزة التي يرعاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو البدء بحراك جديد في التطوير الإداري بالعالم العربي.

وأوضح القرقاوي أن الجائزة ستكرم أفضل وزير عربي، وأفضل وزارة عربية، وأفضل مدير هيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل محافظ منطقة في عالمنا العربي، وذلك من خلال معايير إدارية دقيقة، كما ستكرم أيضاً أفضل التجارب العربية في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية وتمكين المرأة وإعطاء الفرص للشباب، وكل ذلك سيكون ضمن أنظمة إدارية متاحة ومفتوحة للجميع.

وأضاف أنه سيتم إطلاق مجموعة من الأبحاث وأوراق العمل في علم الإدارة الحكومية الحديثة، كما سيتم إطلاق منصة إدارية عربية، وستكون متاحة لكافة الإداريين الحكوميين العرب، لاستعراض أفضل التجارب والممارسات والحصول على أدلة تفصيلية وحديثة في علم الإدارة يمكن أن يطبقوها بسهولة في مؤسساتهم للارتقاء بممارسات الإدارة في العالم العربي.

بدوره، قال مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر القحطاني، في كلمته إن جائزة للتميز الحكومي جاءت بقرار من الوزراء أعضاء المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في أداء المؤسسات الحكومية وخدماتها في الدول العربية كافة، ولتشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في هذا المجال.

ووقعت دولة الإمارات خلال الاحتفال، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بشأن التنظيم المشترك بين الجانبين لجائزة التميز الحكومي العربي التي وقعتها عن الإمارات وزيرة الدولة للسعادة عهود بنت خلفان الرومي، وعن المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة.

