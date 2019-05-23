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تقديم وجبات الإفطار والسحور لذوي المتوفين في الحرم المكي

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2019-05-23

تقديم وجبات الإفطار والسحور لذوي المتوفين في الحرم المكي

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تقدم وحدة خدمات الجنائز بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من الخدمات منها نقل الجنائز وذويهم، وإصدار عدد من النشرات التوعوية، والإشراف على الشاشات الإلكترونية بمصلى الجنائز، والضيافة لذوي الجنائز، ووجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك، وعبوات زمزم داخل المصلى، وتأمين وتجهيز العربات الكهربائية المخصصة لنقل الجنائز .

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وأوضح مدير وحدة الجنائز بالرئاسة العامة الأستاذ أحمد بن سعيد الزهراني أن نقل الجنائز يتم من أطراف الساحات إلى مصلى الجنائز والعودة بها في نفس الاتجاه بعد أداء صلاة الجنازة.

وقال الزهراني إنه يتم نقل جميع ذوي الجنائز خلال نقل الجنائز بعربات مخصصة لهم عن طريق المسار الذي تُنقل منه الجنائز، ولا يدخل مصلى الجنائز غير ذوي الجنائز فقط، مضيفًا أننا نتعاون مع جميع مغاسل الأموات بمكة المكرمة، وأن لهم أبواباً مخصصة لدخول وخروج الجنائز مع ذويهم





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