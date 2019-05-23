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2019-05-23 بالأسماء .. ترقية 6 ضباط بشرطة حائل متابعات الخليج 365 - حائل صدر الأمر الكريم القاضي بترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل. وقد شملت الأسماء كلاًّ من: ١- عقيد أحمد بن شايع الخزام إلى رتبة (عميد). ٢- عقيد سعد بن فهد الهريش إلى رتبة (عميد). ٣- عقيد عبدالله بن عبدالهادي اللحياني إلى رتبة (عميد). Advertisements ٤- مقدم حشر بن غضيان الخمعلي إلى رتبة (عقيد). ٥- مقدم محمد بن خليف المطيري إلى رتبة (عقيد). ٦- مقدم ناصر بن عبدالمحسن العمار إلى رتبة (عقيد). وقام اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد مدير شرطة منطقة حائل هذا اليوم الخميس الموافق ١٨-٩-١٤٤٠هـ بتقليدهم رتبهم الجديدة متمنياً لهم التوفيق. كما عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن . كان ذلك بحضور مدير إدارة المتابعة العميد شعيب بن تايب الشمري ، وسعادة المساعد للتخطيط والتطوير العميد/ مفلح بن حجي الجردان ، وسعادة المساعد لشؤون الأمن العميد منصور بن نايف الشمري .









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