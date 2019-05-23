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2019-05-23 انتشال جمال سائبة سقطت في خزان أرضي بـ حقل متابعات الخليج 365 - جقل تمكن مدني حقل، من إنقاذ جمال سائبة سقطت داخل خزان أرضي نتيجة انهيار الخزان في إحدى المناطق الصحراوية. Advertisements









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