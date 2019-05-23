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2019-05-23 تعرف على أئمة صلاة التراويح ليلة 19 رمضان في الحرمين الشريفين متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة يؤم المصلين لصلاة التراويح في ⁧المسجد الحرام⁩ هذه الليلة كلٌّ من الشيخ الدكتور بندر بليلة والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي. أما في المسجد النبوي الشريف يؤم المصلين في صلاة التراويح ليلة 19 رمضان كلٌّ من الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان والشيخ الدكتور أحمد بن حميد. Advertisements









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