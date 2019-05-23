شكرا لقرائتكم شاهد.. الأجواء الإيمانية والأخوية بين زوار مسجد القبلتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-23 شاهد.. الأجواء الإيمانية والأخوية بين زوار مسجد القبلتين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements التقطت عدسة “واس” عدداً من الصور المعبرة لزوار “مسجد القبلتين” والذي يعد من الأمكان التاريخية الإسلامية المرتبطة بالسيرة النبوية العطرة, وقصة انطلاق رسالة الإسلام لكل أصقاع المعمورة.

وتجولت عدسة “واس ” لتوثق الأجواء الإيمانية والأخوية بين الزوار على اختلاف جنسايتهم وألوانهم في مسجد القبلتين وقت الإفطار وسط منظومة من الخدمات المتكاملة لراحة ضيوف الرحمن زوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم .









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