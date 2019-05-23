شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الجوف يُوجِّه بنصب لوحات عداد المشاريع ودعم المتعثرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رأس نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، في ديوان الإمارة اليوم (الخميس)، الاجتماع الشهري للجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشاريع بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.

وفي بداية الاجتماع، نوَّه الأمير عبدالعزيز بن فهد بجهود ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لمشاريع المنطقة التنموية، والتي تتطلب من أعضاء اللجنة مسؤولية كبيرة في متابعة جميع مشاريع التنمية في المنطقة وتذليل ما قد يعترضها بما يحقق الأهداف المرجوة، والتنسيق التام فيما بين الجهات ذات العلاقة.

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وأوضح المستشار بإمارة المنطقة وارد بن عبدالله الهذلول، أن نائب أمير الجوف وجَّه بإيجاد آلية للرقابة الذاتية على المشاريع، وذلك بنصب لوحات لعداد المشاريع وتوجيه الأعضاء بزيادة أعمال التنسيق والمتابعة، وكذلك الرفع بالعقبات للإمارة لاتخاذ اللازم ودعم الجهة المختصة عن المشروع المتعثر.

وأضاف: «وجَّه نائب أمير المنطقة بإيجاد معايير للمشاريع وتقييمها وإلزام جميع الجهات بها، وأكد أن التنمية لا بد أن تسير دون تعطيل المصالح العامة فيما يخص نزع الملكيات، مشدداً على أن النظام يكفل للمواطن حقه مع عدم تعطيل المشاريع».

وأشار الهذلول إلى أنه جرى في نهاية الاجتماع اتخاذ التوصيات الداعمة لسير المشاريع بالمنطقة.