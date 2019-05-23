شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمة المدنية» تعلن قائمة المرشحين الأوليًة لشغل «57» وظيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء المرشحين مبدئياً والمتقدمين لشغل (57) وظيفة، حيث بلغ عدد المرشحين مبدئياً (145) متقدما ومتقدمة على وظائفها المعلنة في تاريخ 7 / 9 / 1440هـ، وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال، وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح والمرشحة الأنسب، مؤكدة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم والمتقدمة وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.