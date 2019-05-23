شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جازان» تكشف حقيقة نقل دم ملوث لمريضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

أكدت «صحة جازان» أنه لا صحة على الإطلاق لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل دم ملوث إلى مريضة في مستشفى أبوعريش العام.

وقالت في بيان لها اليوم (الخميس): «إشارة إلى ما جرى تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول مريضة تعاني من نزيف في الدماغ وغيبوبة إثر تسمم دموي، فإن صحة جازان توضح أن المريضة تُعاني من أنيميا منجلية مع أعراض تسمم بالدم وقصور في وظائف الأعضاء الحيوية».

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وأوضحت «صحة جازان» أن المريضة حضرت إلى مستشفى أبوعريش العام وهي تُعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وأنيميا منجلية وضيق في التنفس.

وأشار إلى أن حالات التسمم أو الانتان الدموي هي حالة مرضية تحدث عندما يُصاب الإنسان بالعدوى في أي جزء من أجزاء جسمه كالرئة أو الأمعاء أو المسالك البولية، وتنتشر في الحالات الطبيعة، ويقاوم هذا النوع من العدوى، إلا أنه في حالات معينة ومنها ضعف المناعة كما هو حال مرضى السكري والأنيميا المنجلية تتأثر هذه المقاومة ويُصاب المريض بأعراض تسمم الدم رغم استخدام المضادات الحيوية واسعة النطاق.

وذكرت «صحة جازان» أن حالات تسمم الدم من المضاعفات الحرجة التي قد تُصيب المريض وتؤدي إلى هبوط ضغط الدم فيما يُعرف بـ«الصدمة التسممية».