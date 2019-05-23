شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يُدشِّن مشاريع وبرامج تعليمية وطبية بجامعة الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دشَّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عدداً من المشاريع والبرامج التعليمية والطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك خلال زيارته للجامعة اليوم (الخميس).

وخلال الزيارة، سلَّم الوزير آل الشيخ شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد الطالبة أماني الشهري ـ رحمها الله ـ.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة التعليم (جامعي) بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».