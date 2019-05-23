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آل الشيخ يُدشِّن مشاريع وبرامج تعليمية وطبية بجامعة الملك عبدالعزيز

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دشَّن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عدداً من المشاريع والبرامج التعليمية والطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك خلال زيارته للجامعة اليوم (الخميس).

وخلال الزيارة، سلَّم الوزير آل الشيخ شهادة الماجستير في الكيمياء لوالد الطالبة أماني الشهري ـ رحمها الله ـ.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة التعليم (جامعي) بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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