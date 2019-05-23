شكرا لقرائتكم خبر عن "سلطان الخيرية" تعقد اجتماعها الـ 23 بـ"جدة" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) (تصوير: عبدالسلام السلمي)

عقد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية أمس، اجتماعه 23 برئاسة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وبحضور أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بقصر الخالدية بجدة.

وفي بداية الاجتماع ألقى الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز كلمة قال فيها: "تم بعزم سواعد القائمين على شؤون المؤسسة، تحقيق نجاح البرامج النوعية الخمسة وتطويرها، ويُسْر الأداء المالي في رشد وكفاءة، وإعداد القوائم المالية الموحدة بالأسلوب الصحيح، طبقاً لتوجيهات المجلس فضلاً عن إدارة فروع المؤسسة الثلاثة الصندوق الخيري لمعالجة المرضى، وبرنامج "ميديونت"، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية إدارة صحيحة شفافة".

وثمن جهود أمناء المؤسسة في زيادة الجهد والتفاني في العمل، وتحقيق التقدم المنشود، بما يحقق أهداف ورسالة مؤسسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الحاضر الغائب. واستعرض مجلس أمناء المؤسسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي شملت إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي.

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وعقب الاجتماع أكد الأمين العام للمؤسسة الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز لـ"الخليج 365" أن المؤسسة قامت على خير من رجل الخير وستستمر بمشيئة الله في عمل الخير، مشدداً على أن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونيسكو بدأه الأمير سلطان خلال زيارته لفرنسا عندما لمس الحاجة إلى تعزيز هذا العمل الكبير في الحفاظ على اللغة العربية وإدراجها كلغة معتمدة بمنظمة اليونيسكو، والعمل جارٍ على أن يستمر هذا العمل ويتطور بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى .

ولفت الأمير فيصل بن سلطان إلى أن المؤسسة انتهت من التصاميم والتصور المبدئي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالمنطقة الغربية في جدة والتي سيتم تحديد المقر والمكان لها، معرباً عن شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل و نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وأمانة محافظة جدة لما يقدمونه من مساعدة في ايجاد المكان المناسب لإقامة المدينة الطبية.

وثمن الأمير فيصل بن سلطان حرص أعضاء مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية على استمرار تقديم خدماتها في فروعها المختلفة بما يحقق أهداف ومجالات عمل المؤسسة ورؤيتها ورسالتها لدعم التنمية الاجتماعية والإنسانية.

وفي سؤال عن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القران الكريم والحديث النبوي لدول اسيان والباسفيك، إجاب في تصريحه بشكره للحكومة الإندونيسية والقائمين عليها لما تحظى به مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي من اهتمام ورعاية خاصة من الرئيس الإندونيسي ونائبه ورعايتهما لهذه المسابقة كل عام.