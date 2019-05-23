شكرا لقرائتكم خبر عن 318 خريجاً في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بـ«تقنية أبها» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

اعتمد عميد الكلية التقنية بأبها الحسين آل عثمان، أسماء المتدربين الخريجين للفصل التدريبي الثاني من العام الجاري 1439/1440هـ في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بكافة تخصصات وأقسام الكلية، والبالغ عددهم 318 خريجاً في البكالوريوس والدبلوم.

وهنأ آل عثمان الخريجين لهذا الفصل، موكداً أنهم أصبحوا جاهزين للعمل في الميدان بعد أن تم تدريبيهم في كافة الورش والمعامل والقاعات النظرية بالكلية وفرعها بحي الموظفين، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وظيفياً ومتابعة للخريجين بعد التخرج مع جهات القطاع الخاص من أجل توظيف الخريجين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 و المساهمة في بناء الوطن الغالي ودعم القطاع الخاص بكافة الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة ليكونوا سواعد وطنية لبناء هذا الوطن المعطاء.

وأشار وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري أن عدد الخريجين بلغ 318 متدرباً، منهم 264 في مرحلة الدبلوم و54 في مرحلة البكالوريوس في كافة أقسام وتخصصات الكلية البالغ عددها 13 تخصصاً تقنياً.