شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيتين بين جامعتي «الإسلامية» والأمير مقرن" لتعزيز التعاون المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

وقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اتفاقيتين مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في مجال التعليم الأكاديمي والبرامج والدورات التدريبية والتأهيلية وتبادل الخبرات.

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ووقع الاتفاقيتين من جانب جامعة الأمير مقرن رئيس مجلس تطوير الأعمال بالجامعة الأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، ومن جانب الجامعة الإسلامية المدير المكلف الدكتور عبدالله العتيبي.

وحددت الاتفاقيتان مجالات التعاون المشترك المشتملة على إقامة الدورات وورش العمل والبرامج العلمية والثقافية والتدريبية، والتعاون في تنظيم وإقامة المحاضرات والمؤتمرات والندوات الهادفة إلى خدمة المجتمع المحلي، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بين الطرفين حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة، بالإضافة إلى دعم التبادل الطلابي بين الجامعتين لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

كما تضمنتا تنظيم وإقامة الأنشطة الطلابية في مختلف مجالاتها العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وكذلك العمل على إنشاء قواعد بيانات ومعلومات إلكترونية مشتركة حول البرامج الدراسية والرسائل والمطبوعات في التخصصات المختلفة، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتاحة لدى الطرفين.