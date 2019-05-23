، كابوس "واتساب" على بعد أشهر.. يمكنك إيقافه بتلك الطريقة فقط ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة "فيسبوك" الأمريكية أن "الكابوس" الذي يخشاه مستخدمو موقع التراسل الفوري الأشهر "واتساب"، بات على بعد أشهر فقط.

وقالت "فيسبوك" إنها ستبدأ في نشر الإعلانات عبر تطبيق "واتساب" في مطلع عام 2020 للاستفادة تجارياً من المنصة، بحسب ما نشره موقع "تيك رادار" التقني المتخصص.

وستسمح تلك الإعلانات لعدد كبير من المشتركين عبر "واتساب" للترويج للمنتجات والتسويق لشركاتهم، عبر تطبيق التراسل الذي وصل عدد مستخدميه لأكثر من مليار ونصف المليار شخص.

ويصف عدد كبير من مستخدمي "واتساب" تلك الخاصية بأنها بمثابة "كابوس" مزعج يؤرق إمكانية تصفحهم للرسائل بسهولة ويسر.

وقالت "فيسبوك" إنه سيمكن عرض الإعلانات، بحيث إنها يمكن أن تغطي الشاشة بأكملها أثناء تشغيل التطبيق، كما ستظهر تلك الرسائل الإعلانية كل فترة، لكنها لن تكون موجودة داخل "المحادثات الخاصة"، وسيتم عرضها في السجل أو أيقونتي القصص أو الحالات.

الحل الوحيد

وتحدث الموقع التقني عن الحل الوحيد لحجب تلك الإعلانات من الظهور على حسابك عبر "واتساب".

وقالت "فيسبوك" إنه يمكن لمستخدمي "واتساب" أن يتصفحوا التطبيق بصورة مجانية من دون ظهور أي إعلانات، ولكن ستكون بمقابل مادي زهيد.

وستكون الخدمة المجانية مقصورة للمستخدمين مقابل الحصول على بياناتهم وتطوير خوارزميات جديدة لتقديم إعلانات مناسبة لهم، وهو ما يجعلهم مجبرين على التعرض لتلك الإعلانات.