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أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 267.450 ريالاً، في حسابات 892 أسرة مستفيدة من خدمات فرع الجمعية، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية، وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية.
من جهته، شكر مدير الجمعية فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح كل من دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة، وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين الله أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.
تشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وتغذية بطاقات العثيم مواد غذائية
"إنسان" تودِع أكثر من 260 ألفاً في حسابات 892 أسرة بالأفلاج
الخليج 365- الأفلاج
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 267.450 ريالاً، في حسابات 892 أسرة مستفيدة من خدمات فرع الجمعية، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية، وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية.
من جهته، شكر مدير الجمعية فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح كل من دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة، وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين الله أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.
"إنسان" تودِع أكثر من 260 ألفاً في حسابات 892 أسرة بالأفلاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-23
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 267.450 ريالاً، في حسابات 892 أسرة مستفيدة من خدمات فرع الجمعية، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية، وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية.
من جهته، شكر مدير الجمعية فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح كل من دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة، وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين الله أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.
تشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وتغذية بطاقات العثيم مواد غذائية
"إنسان" تودِع أكثر من 260 ألفاً في حسابات 892 أسرة بالأفلاج
الخليج 365- الأفلاج
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 267.450 ريالاً، في حسابات 892 أسرة مستفيدة من خدمات فرع الجمعية، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية، وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية.
من جهته، شكر مدير الجمعية فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح كل من دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة، وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين الله أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
05:13 PM
تشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وتغذية بطاقات العثيم مواد غذائية
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 267.450 ريالاً، في حسابات 892 أسرة مستفيدة من خدمات فرع الجمعية، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية، وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية.
من جهته، شكر مدير الجمعية فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح كل من دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة، وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين الله أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.
تشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وتغذية بطاقات العثيم مواد غذائية
"إنسان" تودِع أكثر من 260 ألفاً في حسابات 892 أسرة بالأفلاج
الخليج 365- الأفلاج
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 267.450 ريالاً، في حسابات 892 أسرة مستفيدة من خدمات فرع الجمعية، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية، وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية.
من جهته، شكر مدير الجمعية فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح كل من دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة، وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين الله أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.
، "إنسان" تودِع أكثر من 260 ألفاً في حسابات 892 أسرة بالأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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