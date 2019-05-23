دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الشيخ الدريهم يكشف لـ«عاجل» حقيقة «الغبقة الرمضانية»

كشف الشيخ الدكتور سعد الدريهم لـ«عاجل» عما يسمى بـ«الغبقة الرمضانية» أو ما تم انتشاره في الآونة الأخيرة تحت مسمى «غبقة».

وقال الدريهم كلمة «غبقة» هي كلمة فصيحة مأخوذة من الغابوق وهو الشراب الذي يقدم في آخر الليل، ومن ذلك حديث الثلاثة، الذين آواهم الغار عندما جاء أحد هؤلاء الثلاثة، وأتى بحليب الناقة؛ ليشرب منه والده ولكنه وجد أنهما نائمان فلم تطب نفسه أن يغبق قبلهما فانتظر حتى قاما فشربا غبوقهما.

وأضاف الدريهم أن «الغبقة» هي أكلة أو شربة تكون آخر الليل وقبل السحر الذي هو محل أكلة السحر، وهي لفظة غير مشهورة في نجد أو الحجاز أو في الجنوب وإنما غالبًا في مناطق الخليج والمنطقة الشرقية من المملكة بحكم التقارب الثقافي.

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وأوضح الدريهم أن الناس يجتمعون النساء لوحدهم والشيوخ لوحدهم والشباب لوحدهم يتناولون فيه بعض المأكولات، ونوه بأنه غالبًا الغبقة تكون من بداية الشهر وحتى اليوم الثالث عشر من شهر رمضان.

وأشار إلى أن هذه الأكلة إذا كانت بهذه الكيفية فلا خلاف فيها طالما أن الناس يجتمعون في ليالي معينة ويتناولون بعض الأكل ويتسامرون في بعض الحديث أو غير ذلك فلا بأس وهذا الأمر لا يطلق عليه عيد معين أو شيء من هذا القبيل، وهي غير مرتبطة بيوم واحد بل هي عدة أيام.

ولفت إلى أن الغبقة موجودة في نجد بمسمى آخر، فأحيانًا تسمى بنجد بعشاء الوالدين فهي تختلف باختلاف المناطق.