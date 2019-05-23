حالتا وفاة وإصابة بـ كورونا في جدة والرياض

سجلت وزارة الصحة حالة وفاة بفيروس ” كورونا ” في جدة لرجل مسن يبلغ من العمر 73 عاما. وصنفت وزارة الصحة عدوى السبعيني المتوفي بـ ”أولية مخالطة للإبل”. كما سجلت الوزارة إصابة لفتاة 22 عاما من الخرج بمنطقة الرياض، صنفت عدواها بأولية.

وأوضح مركز القيادة والتحكم في الوزارة بموقعه الإلكتروني أن حالة المصابة ”نشطة”.

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