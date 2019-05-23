بدء من فجر السبت الموافق 20 رمضان الجاري، تدخل لائحة المحافظة على الذوق العام حيز التنفيذ، بعد الموافقة عليها أخيرا.
وكشفت مصادر أن النظام يفرض عقوبات بعد تطبيقه لا تتجاوز 5 آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسببون في الإضرار بمرتاديها، كما سيعاقب مَن يرتدون لباسا غير ساتر.
ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق لائحة الذوق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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