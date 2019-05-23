أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق لائحة الذوق العام

بدء من فجر السبت الموافق 20 رمضان الجاري، تدخل لائحة المحافظة على الذوق العام حيز التنفيذ، بعد الموافقة عليها أخيرا.

وكشفت مصادر أن النظام يفرض عقوبات بعد تطبيقه لا تتجاوز 5 آلاف ريال على من ينتهكون منظومة القيم والأخلاق في الأماكن العامة، ويتسببون في الإضرار بمرتاديها، كما سيعاقب مَن يرتدون لباسا غير ساتر.

ويجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.