«الصحة العالمية» تعتمد عنيزة ورياض الخبراء مدينتين صحيتين

تسلمت المملكة العربية السعودية، شهادتي اعتماد مدن صحية من منظمة الصحة العالمية لمدينتي عنيزة ورياض الخبراء، ليصبح لدى المملكة حاليًّا خمس مدن معتمدة من المنظمة؛ هي: الدرعية، وجلاجل، وعنيزة، ورياض الخبراء، والجموم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إن الشهادتين تسلمهما في جنيف وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، معربًا عن شكره وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على اهتمامه المتواصل ببرنامج المدن الصحية، مثنيًا على جهود منسوبي البرنامج.

وينطلق مفهوم المدن الصحية من مستوى بيئة المدينة أو القرية الذي يخدم الصحة ويعززه؛ ما يستدعي التنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها.

ويهدف برنامج المدن الصحية إلى النهوض بصحة السكان، بحيث يسهم في رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية في المدن. ومن أبرز هذه الأهداف، زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار جهود التنمية البيئية، واستقطاب دعم ومشاركة المجتمع في معالجة مشكلات وإعداد وتنفيذ الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية، ودعم وتعزيز قدرة المحافظات والإمارات على التصدي للمشكلات الصحية والبيئية بالمدن باستخدام أسلوب المشاركة والتعاون بين كافة أفراد المجتمع.