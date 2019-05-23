وكيل رئاسة الحرمين: 4 حوافز للائحة العمل بـ«كسوة الكعبة»

رفع وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المُكلف أحمد بن محمد المنصوري، اليوم الخميس، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على لائحة تنظيم العمل بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الجديدة.

وقال في بيانٍ صادرٍ عن رئاسة الحرمين اطلعت عليه «عاجل»: «أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة زملائي العاملين بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، نرفع أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور اللائحة الجديدة واعتمادها التي تتضمَّن عددًا من الحوافز للعاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة».

وتشمل هذه الحوافز منح بدل النقل الشهري وبدل الانتداب للعاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، بحسب ما هو مقرر للوظائف المماثلة في لائحة الحقوق والمزايا المالية، وتعديل بدل الضرر للعاملين في المجمع ليكون بنسبة 15% بعد أن كان 5%، ومنح من تنتهي خدمته من العاملين في المجمع بسبب الوفاة أو العجز الصحي تعويضًا عن العمل يعادل رواتب ثلاثة أشهر إضافة إلى ما يصرف له من مكافأة نهاية الخدمة، وتحديد فترة التجربة بـ90 يومًا وفي حالة عدم نجاح العامل يوضع تحت التجربة لمدة 90 يومًا أخرى وفي مهنة أخرى.

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وأضاف المنصوري أن هذا الدعم يُجسِّد عناية الدولة بالحرمين الشريفين عمومًا والكعبة المشرفة على وجه الخصوص، وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الإيمانية والرعايةِ الفائقة لهم، وخدمتهم والعناية بهم وتقديم منظومة الخدمات المتألقة في الجوانب كافة؛ وذلك في إطار متابعة ودعم من الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس بتسخير كافة الإمكانات والقوى البشرية التي تسهم في أداء الخدمات وتذليل الصعاب أمام قاصديهما ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وطمأنينة.

وتابع: «هذه القرارات السديدة والعطايا الجزيلة ليست بالمستغربة على القيادة الرشيدة؛ فهي تنتظم في عقد وضَّاء من العطاء والسخاء والبذل والتشجيع غير المحدود بالإضافة إلى ما سبق اعتماده بتحديث جميع أعمال المجمع وتطوير العمل والارتقاء بالأداء ومده بالكفاءات وبالكوادر المدربة، والموافقة السامية على إطلاق اسم المؤسس -رحمه الله- على مصنع كسوة الكعبة المشرفة تقديرًا وعرفانًا لما قدمه -رحمه الله- من خدمات عظيمة لبلاده ولشعبه وبوصفه أول من أقام هذا الصرح الشامخ في التاريخ لحياكة ثوب الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بأيدٍ وطنية مدربة. وهذه الأعمال الجليلة تأتي مواكبةً لرؤية المملكة المُباركة (2030)».

وثمَّن وكيل الرئيس العام هذه القرارات التي أثلجت الصدور ورفعت المعنويات باعتبار أنها تُقدر جهود العاملين بالمجمع، وتسعى إلى رفاهيتهم وإسعادهم، مؤكدًا أنَّ ذلك يأتي انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ودعمهما وتوجيههما الدائم بتطوير مؤسسات الدولة في مختلف المجالات من أجل خدمة الموطن وإسعاده.