«تنمية الداير» تثري ليالي رمضان وتستحضر بطولات شهداء الوطن

رعى محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، ختام بطولة التنمية بالمحافظة لشهداء الوطن بملعب الصدارة بحي المضعبة، بحضور والد أول شهيد لعملية عاصفة الحزم، ورؤساء الدوائر الحكومية، وجماهير رياضية اكتظت بها مدرجات الملعب لمتابعة المباراة النهائية التي جمعت المزافلة والملكي، وانتهت المباراة بفوز «الأخير» بهدف دون رد ليتوج بالبطولة.

والبطولة أحد البرامج التي تُقدِّمها لجنة التنمية الأهلية بالداير طوال شهر رمضان المبارك، وتقدم البرامج عبر 14 مركزًا، تخدم أكثر من ٣٠٠ قرية.

وبعد نهاية المباراة، عُقِد الحفل الختامي لنهاية البطولة بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الداير سلمان بن مفرح المالكي، كلمة أكد فيها أنَّ البطولة تُعنَى بشهداء الوطن؛ تقديرًا لتضحياتهم الخالدة في حماية هذا الوطن ومقدساته ومقدراته كما شكر في كلمته المحافظ والجهات الحكومية والداعمين والإعلاميين والرعاة والمنظمين والمشاركين من كافة الفرق، على جهودهم في نجاح هذه البطولة وظهورها بالشكل المشرف والتنافس الأخوي والروح الرياضية التي سادت بين الجميع.

بعد ذلك، انطلق الأوبريت الإنشادي الذي لحَّنه وألقاه عدد من أبناء المحافظة، وتلاه تكريم كل المشاركين في التنظيم والتغطية والمميزين من الفرق في البطولة، ثم سلمت الميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني «المزافلة»، والميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق الملكي.

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من جانبه، أشاد محافظ الداير -في ختام التكريم- بالنجاح المنقطع النظير الذي حققته البطولة التي تعنى بشهداء الوطن، وقال: «هؤلاء الشهداء قدَّموا التضحيات من أجل أن نعيش، وهذا أقل تكريم لهم».

وأثنى المحافظ على كافة الجهود التي بُذلت من الجميع من أجل أن تظهر البطولة بالشكل المشرف، مؤكدًا أن في الداير مواهب غنية وأن لديها شبابًا مؤهلين في كافة المجالات، وأوضح أن توجيهات أمير المنطقة ونائبه تشدد دائمًا على دعم البرامج والأنشطة الشبابية التي تصب في الصالح العام وقضاء أوقات الفراغ فيما فيه يفيد وينفع.

وأضاف: «نادي الداير هو الهدف القادم الذي نسعى إلى تحقيقه والرفع بذلك من خلال المجلس المحلي للمحافظة ومتابعته.. وشباب الداير يستحقون ذلك».

فيما قام محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة بزيارة مركز نشاط آل سلمى، واطلع خلال الزيارة على البرامج النوعية التي يقدمها المركز، واستمع إلى شرحٍ مفصلٍ من رئيس المركز سلمان محمد السلمي عن الخطط المستقبلية للمركز، مواكَبةً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.