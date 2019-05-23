«المالية» تعلن بيع صكوك بـ2.8 مليار ريال في إصدار مايو

الإصدارات قُسِّمت إلى شريحتين
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنَّها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو الجاري، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تمّ تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.840 مليار ريال سعودي.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ الإصدارات قُسِّمت إلى شريحتين، تبلغ الشريحة الأولى منها 655 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.705 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما تبلغ الشريحة الثانية 2.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.482 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031.
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