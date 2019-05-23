‏مصدر أمني يفند لـ«عاجل» مزاعم «مياه الأسيد» بمحطات طريق الخرج

نفى مصدر أمني بشرطة الرياض لـ«عاجل»، اليوم الخميس، صحة ما يتردد على مواقع التواصل من تعرض شخص لحروق إثر استخدامه مياهًا مخلوطة بالأسيد في إحدى دورات المياه بمحطة على طريق الخرج-الرياض.

وقال المصدر الأمني إن «التنبيه الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل حول وجود عصابات تخلط الأسيد بمياه الغسيل في دورات المياه بالمحطات على طريق الخرج-الرياض ليس صحيحًا».

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وفيما أكد المصدر الأمني لـ«عاجل» عدم وجود بلاغات في هذا الشأن باستثناء بلاغ من شخص يشتبه بمعاناته من ‏اضطرابات نفسية؛ فقد نفت «صحة الرياض» تلقيها أي بلاغات تتعلق بالواقعة المزعومة.

وفي وقت سابق، تم ترويج تنبيه على مواقع التواصل يحذر الجميع من استخدام دورات المياه الموجودة في المحطات على الطريق المذكور.

وزعم التقرير أن «هناك عصابات تخلط الأسيد بالمياه داخل دورات المياه، وأنها تسببت في تعرض شاب راجع من الدوام لحروق في جسده»، قبل نفي هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا من قبل الجهات المعنية.