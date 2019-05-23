11 مليونا لمراوح نفاثة بأنفاق مكة والمشاعر المقدسة

12 شهرا للتنفيذ
ذكرت أمانة العاصمة المقدسة أن «العقد تضمن تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ وإتمام وصيانة الأعمال الموضحة في العقد، كذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية، وجميع التعديلات التي يتطلبها المشروع من المقاول للقيام بها وفق شروط العقد ووثائقه، وسيتم تنفيذ جميع الأعمال المبينة في العقد خلال 12 شهرا ميلاديا من تاريخ استلام الموقع بما فيه فترة التجهيز».
وأضافت أن «القيمة الإجمالية للعقد شاملة قيمة الضريبة المضافة، وهذه خاضعة للزيادة والنقص تبعا لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقا للعقد، وتبعا للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب المشروع في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد».
عصب رئيسي
أوضحت الأمانة أن «شبكة الأنفاق الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عصب رئيسي في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال أيام المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعدادا كبيرة من الزوار والمعتمرين».
58 نفقا
بينت أمانة العاصمة المقدسة أن «إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف عليها الأمانة 58 نفقا بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين وفنيين».
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