منصة لتقييم مهارات التمريض في الحج

فرضت وزارة الصحة على الممرضين الراغبين في العمل بموسم الحج المقبل الدخول إلى منصة تعليمية، للخضوع لتقييم المهارات التمريضية الأساسية كشرط إلزامي للترشح النهائي للعمل بالحج.

وأنشأت الوزارة منصة خاصة للتمريض لتكون مقياسًا للممرضين، تستند عليها الوزارة في ترشيح تلك الفئة للعمل بالحج، بحيث تكون قد استوفت الحد الأدنى من المستوى العلمي والمعرفي لتقديم الخدمات التمريضية الآمنة خلال موسم الحج.

وأبلغت وزارة الصحة مديرية الشؤون الصحية بالمدينة بإنشاء المنصة، وطلبت إبلاغ الممرضين الراغبين بالعمل في موسم الحج التسجيل فيها، واجتياز التقييم كشرط أساسي في التسجيل بموسم الحج، حيث ستنتهي فترة التسجيل في 25 من شهر رمضان الجاري.

وذكرت وزارة الصحة في توجيه للمديرية، أنه «من منطلق الحرص على توفير كوادر تمريضية مؤهلة ومتميزة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، عكفت اللجنة بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والإدارة العامة للحج والعمرة إلى إنشاء منصة تعليمية لتقييم المهارات التمريضية الأساسية، تهدف إلى ضمان استيفاء المتقدمين للحد الأدنى من المستوى العلمي والمعرفي لتقديم الخدمات التمريضية الآمنة خلال موسم الحج، حيث يتم التأكيد على مرشحي المنطقة من الكوادر التمريضية زيارة المنصة»، وأضافت أن «اجتياز التقييم شرط إلزامي للترشيح النهائي للعمل بحج 1440، وعلى جميع الممرضين المرشحين عمل التقييم المطلوب، حيث ستغلق المنصة في الـ25 من رمضان».