117 متطوعا يشاركون في أعمال الدفاع المدني بالحرم المكي

117 متطوعا
قال مدير شعبة المتطوعين بالمديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة المقدم سعد القحطاني، إن «إشراك المتطوعين والمتطوعات جاء استنادا على الأمر الصادر في الخطة التفصيلية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440».
وأضاف «أن أكثر من 117 متطوعا ومتطوعة انضموا لصفوف الدفاع المدني في خطة رمضان، بينهم 32 سيدة متطوعة، لديهن قبول من موقع المديرية الإلكتروني للتطوع، وحاصلات على بطاقات تطوع معتمدة من شعبة التطوع بمنطقة مكة المكرمة، ولديهن خبرة في التمريض والإسعافات الأولية، وغالبيتهن من منسوبات وزارة الصحة».
34 موقعا
حول مهامهم خلال الشهر الفضيل، أوضح المقدم القحطاني أنهم يعملون بنظام الورديات في أماكن مخصصة، وموزعون على 34 موقعا في الحرم المكي الشريف قريبة من مراكز الإسعافات الأولية بالحرم، مشيرا إلى أنهم يعملون على تقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية للحالات الطارئة كحالات الإغماء، أو انخفاض وارتفاع الضغط وكذلك السكر، والإجهاد الحراري، ونقل الحالات التي تستدعي ذلك للمراكز الإسعافية أو المستشفى، وهم مزودون بحقائب متكاملة للإسعافات الأولية وكرسي متحرك ونقالة، بحسب ما تستدعيه الحالة.
117 إجمالي المتطوعين بالحرم المكي
32 متطوعة
34 موقعا يتوزع عليها المتطوعون في الحرم المكي
الحالات التي يباشرها المتطوعون
الإغماء
انخفاض وارتفاع الضغط
انخفاض أو ارتفاع السكر
الإجهاد الحراري
أدوات يحملها المتطوع
حقائب متكاملة للإسعافات الأولية
كرسي متحرك
نقالة
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