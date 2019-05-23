

الرياض 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة ( الواحدة وست وأربعين دقيقة) من ظهر اليوم تمكنت - بحمدلله - قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حمايه خاصة للأعيان المدنية .

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر - لا قدر الله- .

وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيين وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

// انتهى//

16:51ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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