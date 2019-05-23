السعودية اليوم / الكشافة تسهم مع موظفي وزارة التجارة في ضبط عددٍ من المخالفات بمكة المكرمة



مكة المكرمة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

تمكن أفراد من جمعية الكشافة العربية

وأوضح قائد الفترة الثانية من معسكر الخدمة الرمضانية بمكة المكرمة محمد بداح الدوسري أن الجمعية قد سخرت عددٍ من الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة لمساندة الوزارة منذ مطلع الشهر المبارك، وتتوزع على عدة مواقع بالمنطقة المركزية مع موظفي الوزارة، مشيراً إلى أن الكشافة قد اعدوا إعداداً جيداً لهذه المهمة في كيفية التعرف على السلع التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطرق ضبطها ومصادرتها وإتلافها، وطرق المعايرة للموازين المستخدمة في منافذ ونقاط البيع، من خلال تهيئة تثقيفية على أيدي متخصصين من وزارة التجارة والاستثمار للتعريف بآلية العمل الرقابي، وهو ما أكسبهم كثيراً من الخبرات والمهارات.

// انتهى //

16:44ت م

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مكة المكرمة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واستمكن أفراد من جمعية الكشافة العربية السعودية المتطوعون بالمعسكر الرمضاني الذي تقيمه في مكة المكرمة لخدمة المعتمرين والزوار، من المساندين لوزارة التجارة والاستثمار، من المساهمة مع مسئولي الوزارة في كشف العديد من المخالفات، اشتملت على مصادرة وإتلاف 490 منتجاً منتهيًا الصلاحية، وضبط وحجز 9750 منتجًا مخالفًا تشتمل على ادعاءات طبية ومسميات ومعتقدات ومجسمات ممنوعة، وذلك خلال جولة قاموا بها يوم أمس شملت 60 محلاً بالمنطقة المركزية والمسفلة، وأبراج الساعة جرى خلالها مخالفة 11 محلاً، وإغلاق محل لبيع المعادن الثمينة دون ترخيص.وأوضح قائد الفترة الثانية من معسكر الخدمة الرمضانية بمكة المكرمة محمد بداح الدوسري أن الجمعية قد سخرت عددٍ من الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة لمساندة الوزارة منذ مطلع الشهر المبارك، وتتوزع على عدة مواقع بالمنطقة المركزية مع موظفي الوزارة، مشيراً إلى أن الكشافة قد اعدوا إعداداً جيداً لهذه المهمة في كيفية التعرف على السلع التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطرق ضبطها ومصادرتها وإتلافها، وطرق المعايرة للموازين المستخدمة في منافذ ونقاط البيع، من خلال تهيئة تثقيفية على أيدي متخصصين من وزارة التجارة والاستثمار للتعريف بآلية العمل الرقابي، وهو ما أكسبهم كثيراً من الخبرات والمهارات.// انتهى //16:44ت م0159

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