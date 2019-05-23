

سكاكا 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف من إعادة فرش عدد من الجوامع في مركز صوير ، ضمن مشروع الفرش الكبير الذي اعتمدته الوزارة هذا العام 1440هـ .

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السائح أنه تم الانتهاء من أعمال الفرش في عدد كبير من المساجد والجوامع بالمنطقة ومنها مركز صوير والتي تم مؤخراً فرش عدد من كبرى الجوامع فيها كجامع العمارية وجامع الشلال بزلوم وجامع شهاب بصوير.

ونوه الشيخ السائح بما تجده المساجد من عناية ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - في إطار الرسالة السامية التي تحملها هذه القيادة الرشيدة تجاه بيوت الله من العناية والرعاية لها، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخائها واستقرارها.

// انتهى //

16:41ت م

0156





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بالجوف يعيد فرش عدد من الجوامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.