السعودية اليوم / المجلس البلدي بدومة الجندل يعقد جلسته الحادية والخمسين



دومة الجندل 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل جلسته العادية الحادية والخمسين، اليوم، بقاعة الاجتماعات في المجلس البلدي برئاسة رئيس المجلس الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وحضور الأعضاء.

وافتتحت الجلسة الدكتور السالم بالإشادة بجهود البلدية على الجهود التي تبذلها في التطوير وتحسين المشهد الحضري.

واستعرض المجلس زيارته إلى المجلس البلدي لبلدية محافظة عين الجواء بمنطقة القصيم ومدى الاستفادة من هذه الزيارة ومخرجاتها وأهميتها في تبادل الخبرات بين المجالس والاطلاع على التجارب والأفكار في مدن ومحافظات الوطن.

وناقش المجلس المبادرات وأهمية الاستفادة منها في تطوير المحافظة والمراكز وطرح هذا الموضوع في زيارة أمانة المنطقة، كما ناقش أهمية التنسيق والتكامل مع هيئة السياحة والتراث الوطني والعناية بالمواقع السياحية والتراثية بالمحافظة وتقديم كل الدعم المناسب لها.

كما ناقش المجلس مقترحات وطلبات المواطنين حول الخدمات البلدية واتخذ المجلس التوصيات المناسبة حيال طلباتهم ومقترحاتهم.

// انتهى //

16:35ت م

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