السعودية اليوم/ أمين الشرقية يرأس اجتماع الدوائر الحكومية المشاركة في موسم العيد



الدمام 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الاجتماع التحضيري لموسم عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية وذلك في مقر الأمانة في الدمام.

واستعرض وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، خلال الاجتماع كافة البرامج والفعاليات التي ستنطلق في عيد الفطر المبارك في حاضرة الدمام وبقية محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى استعراض الجهات ذات العلاقة لاستعداداتها بالمناسبة.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية، إن موسم عيد الفطر يأتي ضمن برنامج جودة الحياة 2020 الذي أعتمده صاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف المهندس الجبير بأن "موسم العيد" سيقام في عدد من المجمعات التجارية والواجهات البحرية والحدائق العامة في الدمام والخبر، والتي تم اختيارها بدقة وعناية فائقة تناسب مع كافة شرائح المجتمع، مبيناً أن الفعاليات تتضمن: عروض السيرك، والألعاب النارية، والمسرحيات الكوميدية الهادفة، والحفلات الغنائية، وعروض عالمية.

وأشار معاليه إلى أن أهداف موسم العيد تعكس مكانة المملكة في المجال السياحي وصناعة السياحة، وخلق هوية عالمية لموسم العيد، من خلال زيادة انتماء المجتمع السعودي للوطن، وتعزيز إحدى مرتكزات الرؤية بأن المملكة في قلب العالم، لافتا الى أن فعاليات موسم العيد ستعمل على توفير بيئة ترفيهية تستحضر عراقة الماضي واستشراف المستقبل وإبراز المقومات السياحية المتميزة والعالم التراثية العريقة والصورة الجمالية الرائعة للمنطقة الشرقية لإضفاء المزيد من أجواء الترفيه والسياحة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة من الداخل والخارج.

وثمن معاليه في ختام الاجتماع بالدعم الكبير الذي تتلقاه كافة القطاعات في المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومن قبل سمو نائبه صاحب السمو الملكي الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

//انتهى//

16:27ت م

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الدمام 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واسرأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الاجتماع التحضيري لموسم عيد الفطر المبارك، بحضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات المعنية وذلك في مقر الأمانة في الدمام.واستعرض وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، خلال الاجتماع كافة البرامج والفعاليات التي ستنطلق في عيد الفطر المبارك في حاضرة الدمام وبقية محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى استعراض الجهات ذات العلاقة لاستعداداتها بالمناسبة.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية، إن موسم عيد الفطر يأتي ضمن برنامج جودة الحياة 2020 الذي أعتمده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله-، وهو أحد أهم برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة والترفيه في المملكة ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن وجعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.وأضاف المهندس الجبير بأن "موسم العيد" سيقام في عدد من المجمعات التجارية والواجهات البحرية والحدائق العامة في الدمام والخبر، والتي تم اختيارها بدقة وعناية فائقة تناسب مع كافة شرائح المجتمع، مبيناً أن الفعاليات تتضمن: عروض السيرك، والألعاب النارية، والمسرحيات الكوميدية الهادفة، والحفلات الغنائية، وعروض عالمية.وأشار معاليه إلى أن أهداف موسم العيد تعكس مكانة المملكة في المجال السياحي وصناعة السياحة، وخلق هوية عالمية لموسم العيد، من خلال زيادة انتماء المجتمع السعودي للوطن، وتعزيز إحدى مرتكزات الرؤية بأن المملكة في قلب العالم، لافتا الى أن فعاليات موسم العيد ستعمل على توفير بيئة ترفيهية تستحضر عراقة الماضي واستشراف المستقبل وإبراز المقومات السياحية المتميزة والعالم التراثية العريقة والصورة الجمالية الرائعة للمنطقة الشرقية لإضفاء المزيد من أجواء الترفيه والسياحة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة من الداخل والخارج.وثمن معاليه في ختام الاجتماع بالدعم الكبير الذي تتلقاه كافة القطاعات في المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومن قبل سمو نائبه صاحب السمو الملكي الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.//انتهى//16:27ت م0143

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