السعودية اليوم / قاصدو بيت الله الحرام : الخدمات التي تقدمها المملكة خير شاهد على أنها القلب النابض للعالم الإسلامي



مكة المكرمة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع كافة الجهات المعينة جهودها لتقديم الخدمات المتكاملة لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وذلك مع قرب حلول العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك .

وتقدم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ خدمات جليلة هدفها التسهيل على قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم في يسر وسهوله من خلال تقديم جميع الادارات الحكومية والاهلية كل الخدمات ومن تلك الادارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والجهات الامنية بمختلف قطاعاتها ، والقطاعات الصحية والبلدية .

وأشاد عدد من المعتمرين وقاصدي البيت العتيق بالجهود المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ , ويقول محمد إسلام من الجمهورية الباكستانية أنه سعيد بما شاهده من خدمات قدمت لهم منذ وصولهم المملكة وتسابق الكل في خدمة المعتمرين والزائرين ، مبيناً أن هذا التطور الكبير في المشاريع الضخمة للمسجد الحرام ، وما شاهده من تنظيم كبير في إدارة الحشود لهو خير شاهد على ان المملكة تعد قلب العالم الاسلامي النابض .

وأوضح عوض يوسف من السودان أن الخدمات التي تقدمها المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام كبيرة ومشاركة كل القطاعات المختلفة الأمنية والصحية والبلدية وتوفير كل ما يحتاجه قاصدي بيت الله الحرام ، مشيداً بالجهود المقدمة من رجال الأمن ومنسوبو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ، والعمال المخصصين للنظافة من جهود في عملية التطهير والتعقيم في دقائق معدودة .

وأفاد محمد أحمد من جمهورية مصر العربية أن ما شاهده من خدمات مختلفة في المسجد الحرام ومنها إفطار صائم وتنظيف تلك السفر والاشراف عليها من شباب وبنات المملكة في وقت قصير جداً ، والاعداد الكبيرة في عمال النظافة الذين يقومون بعملهم بحرفية عالية .

وأكد منير سعد من الاردن على الدور الذي يقدمه من المختصين في المسجد الحرام وخدمة المعتمرين والزائرين وتهيئة كل ما يحتاجونه لأداء مناسكهم في أجواء روحانية ، مشيداً بالألية المتبعة في تنظيف الأرضيات وإدارة الحشود التي تساهم في سهولة دخول وخروج قاصدي بيت الله الحرام .

واشار خليل محمد من البحرين أن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ لتسهيل مناسك العمرة وتقديم أرقى الخدمات للمعتمرين والتوسع الكبير والضخم في مشاريع توسعة المسجد الحرام ، وما شاهده من جهود بشرية تسعى الى تقديم كل الخدمات التي يحتاجونها ، سائلاً الله العلي القدير ان يحفظ المملكة وأهلها من كل شر .

// انتهى //

16:26ت م

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