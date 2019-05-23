السعودية اليوم/ غرفة الشرقية تنظم لقاء التواصل بين الرؤساء وأعضاء المجالس



الدمام 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

عقدت غرفة الشرقية، مساء أمس لقاء التواصل بين أعضاء مجالس إدارات الغرفة والأمناء وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن هذا اللقاء يعد إحدى المبادرات التي تسهم في التواصل مع أصحاب التجارب والخبرات الطويلة في قطاع الاقتصاد والمال بالمنطقة الشرقية، الذين تسلموا زمام الأمور في الغرفة لفترات طويلة، وأسهموا في تطوير آلية العمل في القطاعات المختلفة وبذلوا الوقت والمال في خدمة قطاع الأعمال في المنطقة.

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16:22ت م

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