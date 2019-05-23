السعودية اليوم / زورق حربي اسرائيلي ينتهك المياه اللبنانية



بيروت 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

واصلت البحرية الاسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الاقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تقوم بها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن زورقًا حربيًا اسرائيليًا أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 100 متر، لمدة 5 دقائق وأقدم على إلقاء قنبلة صوتية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان الى انه جرت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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16:12ت م

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