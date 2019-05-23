السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع السابع لمجلس الجامعة للعام الحالي



عرعر 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

عقدت جامعة الحدود الشمالية الاجتماع السابع لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1439 / 1440هـ أمس برئاسة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس جامعة الحدود الشمالية – الاجتماع السابع لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1439/1440هـ وذلك في قاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإدارة العليا .

وناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة حيالها, حيث وافق المجلس على فتح باب قبول الدفعة الثامنة لبرنامج الماجستير في اللغة العربية للعام الجامعي 1440 / 1441هـ - بكلية التربية والآداب, بالإضافة الى الموافقة على اللائحة المالية لبرامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم.

وأوضحت الجامعة أن المجلس وافق على إقرار خطة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1440 / 1441هـ والموافقة على تفويض معالي وزير التعليم بصلاحيات مجلس الجامعة خلال العطلة الصيفية للعام الجامعي 1439 / 1440هـ .

وأشارت الى مناقشة العديد من المواضيع الأخرى التي تهم الجامعة ومنها المواضيع المتعلقة بالابتعاث لعدد من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات وإعادة القيد لعدد من الطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة .

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16:10ت م

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