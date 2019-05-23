

بريدة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

قلّد مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي القحطاني بمكتبه اليوم، مدير المتابعة الميدانية العميد عثمان بن عبدالرحمن الخضير، ومدير متابعة الانضباط بإدارة المتابعة العميد محمد بن ابراهيم الماضي، ومدير إدارة شئون العسكريين المكلف العميد سليمان بن ناصر الغفيص، ومدير إدارة شئون الأمن بشرطة محافظة الرس العقيد بدر بن محمد الفوازي، ومدير مركز شرطة دخنة العقيد سلطان بن متعب العتيبي، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم.

وقد قدم العميد " القحطاني " التهنئة للمترقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم وملكهم ووطنهم .

من جهتهم عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء.

// انتهى //

16:03ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير شرطة منطقة القصيم يقلّد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.