السعودية اليوم / الألعاب الشعبية تجذب زوار مهرجان ليالي رمضان بعنيزة



عنيزة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

جذبت الألعاب الشعبية التي تقدم عروضها في مهرجان ليالي رمضان الزوار من جميع فئات المجتمع، والمقام فعالياته حالياً وسط السوق المركزي بعنيزة .

ومن اللوحات الشعبية الأخرى التي تستهوي زوار المهرجان فرقة العسس، ومدفع رمضان الرمز الشعبي الثالث في المهرجان محتفظا برونقه كقطعة تراثية إذ وضعت اللجنة المنظمة المدفع وسط مقر الفعاليات كقطعة تحكى جزءا من ماضي رمضان فى محافظة عنيزة، وكان المدفع يستخدم إلى ما قبل أربعة عقود كإعلان لدخول شهر رمضان وموعد الإفطار اليومي وليلة العيد.

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16:02ت م

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