السعودية اليوم / 318 خريجاً في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بتقنية أبها



أبها 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

اعتمدت الكلية التقنية بأبها أسماء المتدربين الخريجين للفصل التدريبي الثاني من العام الجاري 1439 / 1440هـ.

وأوضح عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان أن المتدربين الخريجين للفصل التدريبي الثاني من العام الجاري 1439 / 1440هـ في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بكافة تخصصات وأقسام الكلية بلغ عددهم 318 متدرباً.

وهنا آل عثمان الخريجين لهذا الفصل ، موكداً أنهم أصبحوا جاهزين للعمل في الميدان بعد أن تم تدريبهم في كافة الورش والمعامل والقاعات النظرية بالكلية وفرعها بحي المؤظفين بأبها، مشيراً إلى أن هناك تنسيق وظيفي ومتابعة للخريجين بعد التخرج مع العديد من الجهات في القطاع الخاص.

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16:00ت م

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