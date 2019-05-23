واشنطن تدعم خطتها العسكرية ضد إيران بإجراء جديد

2019-05-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

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أكد أمريكيون أن وزارة الدفاع البنتاغون تدرس طلبًا بإرسال آلاف إضافية إلى الشرق الأوسط مع تدهور العلاقات مع إيران.

وكان من المتوقع أن تقدم وزارة الدفاع الأمريكية خططًا إلى البيت الأبيض، اليوم الخميس، لنشر آلاف الجنود كتعزيزات في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الاجتماع مع تصاعد التوتر في المنطقة، حيث يصر مسؤولو واشنطن على وجود تهديدات موثوق بها ضد القوات الأمريكية هناك.

تحركات أمريكية

وقالت مصادر نقلتها وكالات الأنباء إن تلك القوات الإضافية سيتم نشرهم لزيادة القدرة الدفاعية، في حين ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن ما يصل إلى 10000 من الأفراد الإضافيين قد تم طلبهم، فقدرت رويترز العدد بنحو 5000.

وقال مسؤولون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن المناقشات ستشمل أيضًا طلب بطاريات صواريخ باتريوت إضافية والمزيد من السفن في المنطقة.

إجراءات تأمين أمريكية

وخلال الأيام القليلة الماضية، قامت الولايات المتحدة بإجلاء موظفين غير ضروريين من جارتها إيران، مشيرة إلى أن هناك “تهديدات” ضد قواتها.

وبالإضافة إلى إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من بعض البلدان، فإن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل قوات بحرية، على رأسها حاملة الطائرات الشهيرة أبراهام لينكولن.