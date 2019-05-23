ابن حماد يطالب باستبعاد راتب زوجته من الدخل وحساب المواطن يرد

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ابن حماد يطالب باستبعاد راتب زوجته من الدخل وحساب متابعات الخليج 365 يرد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أهمية إدراج راتب الزوجة ضمن دخل الأسرة عند التسجيل في حساب متابعات الخليج 365.
وتلقت خدمة العملاء في البرنامج استفساراً من متابعات الخليج 365 “ابن حماد” يطلب فيه عدم شمول راتب الزوجة حيث إنها لا تقوم بالإنفاق على البيت.
ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول: يتم احتساب دخل الزوجة ضمن دخل الأسرة، حيث لا بد من الإفصاح عن جميع مصادر دخل التابعين، حيثُ يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وتابع حساب متابعات الخليج 365 أنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد.
ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يُفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (هنا)
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